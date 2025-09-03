ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ଦିନ ଆଇସିସି ତାହାର ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦିନିକିଆ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି ଆଜମତୁଲ୍ଲା ଉମରଜାଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜିମ୍ବାୱେର ସିକନ୍ଦର ରାଜା ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ୩୦୨ ରେଟିଂ ସହିତ ଦିନିକିଆରେ ବିଶ୍ୱର ନୂତନ ନମ୍ବର-୧ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହୋଇଛନ୍ତି।
୩୯ ବର୍ଷୀୟ ସିକନ୍ଦର ରାଜା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ୨ଟି ଦିନିକିଆରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ୨୯ ଅଗଷ୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ସେ ୯୨ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିମ୍ବାୱେ ଜିତିପାରି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ବିଜୟର ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲା। ୨୯୯ ରନର ପିଛା କରି ଜିମ୍ବାୱେ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ମାତ୍ର 8 ରନ ପଛରେ ଥିଲା। ଏହା ପରେ, ରାଜା ୩୧ ଅଗଷ୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଅପରାଜିତ ୫୯ ରନ କରିଥିଲେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଠାରୁ ଦଳ ସହଜରେ ଜିତି ପାରି ନଥିଲା। ସିକନ୍ଦର ରାଜା ପୂର୍ବରୁ ଦିନିକିଆ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଇନିଂସ ତାଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଖେଳାଳି ଆଜମତୁଲ୍ଲା ଉମରଜାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ମୁକୁଟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି।
ଆଇସିସି ଏକଦିବସୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ-୫ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍
ସିକନ୍ଦର ରାଜା (ଜିମ୍ବାୱେ) - ୩୦୨ ରେଟିଂ
ଆଜାମତୁଲ୍ଲା ଉମରଜାଇ (ଆଫଗାନିସ୍ତାନ) - ୨୯୬ ରେଟିଂ
ମହମ୍ମଦ ନବି (ଆଫଗାନିସ୍ତାନ) - ୨୯୨ ରେଟିଂ
ମେହଦି ହାସନ ମିରାଜ (ବାଂଲାଦେଶ) - ୨୪୯ ରେଟିଂ
ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲ୍ (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ) - ୨୪୬ ରେଟିଂ
ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଓ ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ-୧୦ରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ଟି-୨୦ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ତାଙ୍କର ୨୫୨ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତଥାପି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମହମ୍ମଦ ନବି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ସେ ଏବେ ଟି୨୦ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାଙ୍କିଂରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ନେପାଳର ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି।