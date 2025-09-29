କୋଣାର୍କ: ପବିତ୍ର ନବରାତ୍ରୀ ପୂଜାର ପୀଠ ସପ୍ତମୀ ଅବସରରେ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ସିଂହବାହିନୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଣାର୍କର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭଗବତୀ। ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛନ୍ତି ମା। କୋଣାର୍କ - ଗୋପ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାର ଭଗବତୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତାର ୮୦୦ ମିଟର ଗଲେ ପଡେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠ ସ୍ଥଳୀ। ମାଙ୍କ ମହିମା ଅପାର।
ଆଜି ପବିତ୍ର ନବରାତ୍ରୀରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ମାଙ୍କ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ବେଶ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଗବତୀ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗର ଗ୍ରହଶାନ୍ତି, ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଓ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ଆର୍ଶୀବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୂଜକ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପାଢୀ ମାଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ବେଶ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଅନୁଯାୟୀ ସଂପାଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବେଶ ଦେଖିବାପାଇଁ ପାଇଁ କୋଣାର୍କର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
