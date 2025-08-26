ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ)ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୀତ ଗାଇ ଦଳ ଭିତରେ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ଗୀତ ଗାଇଥିବାରୁ ଯଦି କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ତେବେ ସେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି | ଶିବକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଶିବକୁମାର କଂଗ୍ରେସର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୟୁନିଟର ସଭାପତି ଥିବାବେଳେ ସେ ଗୃହ ଭିତରେ ଆରଏସଏସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୀତ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଧାନସଭାରେ "ଏହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ"। ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟା ଉପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଶିବକୁମାର ଆରଏସଏସ ପ୍ରାର୍ଥନା 'ନମସ୍ତେ ସଦା ବତ୍ସଲେ ମାତୃଭୂମେ"ର କିଛି ଧାଡ଼ି ପଢ଼ିଥିଲେ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହା ଉପରେ ଟେବୁଲ ବାଡ଼େଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରରେ ନୀରବତା ଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଭାବରେ, ମୁଁ କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ | ଯଦିଓ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଖରାପ ଲାଗିଛି ତେବେ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି | କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ଦୋହରାଇ ଶିବକୁମାର କହିଛନ୍ତି, "କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଉପରେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ରହିବି।"
ବାସ୍ତବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ "ନମସ୍ତେ ସଦା ବତ୍ସଲେ ମାତୃଭୂମେ" ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା | ଏହାକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବି.କେ. ହରିପ୍ରସାଦ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିବକୁମାର ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଆରଏସଏସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଇ "କାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ" କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି?