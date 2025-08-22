ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର (୨୧ ଅଗଷ୍ଟ) ବିଧାନସଭାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଏମିତି କିଛି କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସହ ଖୋଦ କଂଗ୍ରେସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେ ହଠାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ଗୀତ ଗାଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ସମୟରେ ଆରଏସଏସର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା। ଏବେ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଏକ ଆରଏସଏସ ଗୀତ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ "ନମସ୍ତେ ସଦା ବତ୍ସଲେ ମାତୃଭୂମେ" ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଆରଏସଏସ ବିରୋଧୀ ବୟାନ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲା। ଏନଡିଟିଭିର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପି ଶୁକ୍ରବାର (୨୨ ଅଗଷ୍ଟ) କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ଏବଂ କହିଥିଲା ଯେ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ନେତା ଏବେ ଆରଏସଏସର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରଦୀପ ଭଣ୍ଡାରୀ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନମସ୍ତେ ସଦା ବତ୍ସଲେ ମାତୃଭୂମେ' ଗୀତକୁ ଗତକାଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାରେ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଗାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ନିକଟତରମାନେ ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।" ଭଣ୍ଡାରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ମତଭେଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର କୌଣସି ସାଂସଦ ଏବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉନାହାଁନ୍ତି।
ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ, ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଏହି ଗୁଜବ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।