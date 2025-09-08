ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ କାକା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶିବପାଲ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସପା(ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି)ରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ବିଜେପି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ବିଜେପି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅଫର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ସେ ଦଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖି ବିଜେପି ସହିତ ଯାଇ ନଥିଲେ।
ସପା ନେତା ଶିବପାଲ ଯାଦବ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି । ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଶିବପାଲ ଯାଦବ ଏକ ପୃଥକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ବିଜେପି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିବପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ ବିଜେପିରେ କାହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ, ସେ ଅମିତ ଶାହ ବୋଲି କହିଥିଲେ | ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଅମିତ ଶାହ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅଫର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ।
ଶିବପାଲ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୨୦୧୭ରୁ ବିଜେପି ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ସେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ୨୦୧୯ ରେ ଫିରୋଜାବାଦରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଶିବପାଲ ଯାଦବ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିବାଦ ପରେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେ ଏକ ପୃଥକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ(ମୁଲାୟମ) କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଖିଳେଶ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଏକ ପୃଥକ ଦଳ ଗଠନ କର। ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।