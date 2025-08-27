ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ନେଇ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ପଦବୀ ବିଷୟରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ କେହି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ଶିବରାଜ ଚୌହାନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "କୃଷକଙ୍କ ସେବା କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ପୂଜା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତିନି ବର୍ଷ। ୨୦୧୪ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ, ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ସଭାପତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ୨୦୨୦ରେ, ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା ଏହି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନଡ୍ଡାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ନୂତନ ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ନାମ ସହିତ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା।