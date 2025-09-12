ମୁମ୍ବାଇ: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅ | ଦଳର ପଞ୍ଜିକରଣ ରଦ୍ଦ କର | କିଛି ଏଭଳି କହି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନା(ୟୁବିଟି) | ଅବଶ୍ୟ କେବଳ ବିଜେଡି ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ ଦଳ ବିଆରଏସ ଉପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଦଳ ଦାବି କରିଛି | ବାସ୍ତବରେ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ କହିଛି ଯେ ଏହି ଶୀର୍ଷ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜିକରଣ ବାତିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଦଳ ଏହାର ମୁଖପତ୍ର 'ସାମନା'ରେ ଏକ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ଯେ ଭୋଟ୍ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ।
ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ଏହାର ମୁଖପତ୍ର 'ସାମନା'ର ସମ୍ପାଦକୀୟରେ କହିଛି, "କେ. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ (କେସିଆର)ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତି (ବିଆରଏସ), ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଡରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, "ଏହା (ଭୋଟ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା) ଅସାମ୍ବିଧାନିକ।" ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଆରଏସ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ଶାସକ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସି ପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ୧୫୨ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ସହଯୋଗୀ ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା, ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ପଞ୍ଜାବର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। 'ସାମନା'ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି (ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ) ଭୋଟ ଦେବାରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଯେତେବେଳେ (ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ) ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଘୋଡା ବେପାରରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଏପରି ଦଳର ପଞ୍ଜିକରଣ ବାତିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ।" ସେହିପରି ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ କହିଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଅବୈଧ ଭୋଟ୍ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ 'ଘୋଡା ବେପାର' ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ?
ଶିବସେନା(ୟୁବିଟି) ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କମିଶନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦଳ କହିଛି, "ଦୁଇରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଛାଡି, ବିରୋଧୀ 'ଇଣ୍ଡିଆ' ମେଣ୍ଟର କୌଣସି ସାଂସଦ ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ 'ବିଶ୍ୱାସଘାତ' କରିନାହାଁନ୍ତି।" ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ 'କ୍ରସ୍-ଭୋଟ୍' ଦେଇଥିବା ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା।