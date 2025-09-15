ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ (୧୨୭/୨୦ ଓଭର) ଭାରତ (୧୩୧/୩, ୧୫.୫ ଓଭର)ଠାରୁ ସାତ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଦଳ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ଏହି ମ୍ୟାଚର ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଦଳ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଦଳର ନେତାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ।
ତେବେ ମ୍ୟାଚ ପରେ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ମୁଖପାତ୍ର ଆନନ୍ଦ ଦୁବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ବିସିସିଆଇ ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ ଜିତିଛି, ଭାରତ ନୁହେଁ। ଆନନ୍ଦ ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ନ ହେଉ। ପାକିସ୍ତାନ ଯେପରି ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସାର କଲା, ଆମ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେଲା, ସେହି ସମୟରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ବି କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଦେଶରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଛି ଯାହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପିସିବିକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଟଙ୍କା ପାଏ, ପାକିସ୍ତାନ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶକୁ ପଠାଏ। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ କାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରାଯାଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିସିବି ଟଙ୍କା ପାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇଯିବ।" ଆନନ୍ଦ ଦୁବେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେ ଦେଶରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ବିଜେପି କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ପାଶୋରି ଦେଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ଆମ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପାଶୋରି ଦିଆଯାଇଛି।