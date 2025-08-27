ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ କଙ୍କାଳ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାର କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ଚୌରାବାରି ହିମବାହ ନିକଟରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ବୁଧବାର ଦିନ ଚୌରାବାରି ଗ୍ଲେସିୟର ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଏବଂ ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାନବ କଙ୍କାଳ ଦେଖିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
କେଦାରନାଥରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ, କେଦାରନାଥରେ ନିୟୋଜିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଦଳ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ବାହିନୀ (ୱାଇଏମଏଫ)ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କଙ୍କାଳଟିକୁ କେଦାରନାଥକୁ ଆଣିଥିଲେ।
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, କଙ୍କାଳ ନିକଟରେ ଏକ ବ୍ୟାଗ ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ନୋମୁଲା ରୋଶୱନ୍ତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ପରିଚୟପତ୍ର ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜଗତିଆଲ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜେଶ୍ୱରୋପେଟ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଙ୍କାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପରିଚୟପତ୍ର ଆଧାରରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା | ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଖୋଜ ମାମଲା ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା।
ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେମାନେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନୋମୁଲାଙ୍କୁ ୩୦ ଅଗଷ୍ଟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ କଙ୍କାଳଟି ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ।