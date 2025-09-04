କୋଲକାତା: ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନର ଶେଷ ଦିନରେ, ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବଙ୍ଗୀୟ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ନିର୍ଯାତନା ବିରୋଧରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଗୃହରେ ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କହିବାକୁ ଠିଆ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ନିଜ ଆସନରୁ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ନିରନ୍ତର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଏବଂ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ, ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ବିମାନ ବାନାର୍ଜୀ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଜେପି ବିଧାୟକ - ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ଘୋଷ, ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପାଲ, ମିହିର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଅଶୋକ ଦିଣ୍ଡା ଏବଂ ବଙ୍କିମ ଘୋଷଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇଁ ଗୃହର ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ। ଗୃହରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିରନ୍ତର ସ୍ଲୋଗାନ ଏବଂ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଜାରି ରହିଥିଲା।
ବାସ୍ତବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭାଷଣ ସମୟରେ, ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ ବିଜେପିକୁ ଚୋର-ଚୋର ବୋଲି କହି ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ ୧.୫୦ ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କହିବାକୁ ଠିଆ ହେବା ପରେ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଶଙ୍କର ଘୋଷ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ବାଚସ୍ପତି ଆମର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ନଥିଲେ।
ବାଚସ୍ପତି ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆସନରେ ବସିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନାରାବାଜି ଜାରି ରହିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକମାନେ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଚିରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଚେତାବନୀ ପରେ, ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରଥମେ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜିର ବାକି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ଘୋଷଙ୍କୁ ଗୃହରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ।
ସେ ଶଙ୍କର ଘୋଷଙ୍କୁ ଗୃହରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ମାର୍ଶାଲମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏବଂ ମାର୍ଶାଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ଶଙ୍କର ଘୋଷଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ଟଣାଓଟରା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଘୋଷ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ଉଷ୍ମ କରିଦେଇଥିଲା। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ, ମାର୍ଶାଲମାନେ ଶେଷରେ ଶଙ୍କର ଘୋଷଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଗୃହରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରବଳ ହୋହଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ବାଚସ୍ପତି ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ବିଜେପି ବିଧାୟକ - ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପାଲ, ମିହିର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଅଶୋକ ଦିଣ୍ଡା ଏବଂ ବଙ୍କିମ ଘୋଷଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ।