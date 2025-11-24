ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ଯୁବକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍, ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସ୍ୱର ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। "ଲାଲ ସଲାମ" (ଲାଲ ସଲାମ) ନାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ନାରା ଦେଇଥିଲେ ଯେ "ଯଦି ତୁମେ ଯେତେ ହିଡମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ହିଡମା ବାହାରିବେ।"
ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନକ୍ସଲବାଦୀ କମାଣ୍ଡର ମାଡଭି ହିଡମା "ଅମର ରହେ" (କମରେଡ୍ ହିଡମା ଜିନ୍ଦାବାଦ) ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ, ଅନେକ ଯୁବକ "କମରେଡ୍ ହିଡମା ଜିନ୍ଦାବାଦ" ଏବଂ "କମରେଡ୍ ହିଡମାଙ୍କୁ ଲାଲ ସଲାମ" ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବାର ଶୁଣାଯାଇଥିଲା।
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ନଭେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ | ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିମାଡରେ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ମାଡଭି ହିଡମା ନିହତ ହୋଇଥିଲା | ୫୧ ବର୍ଷୀୟ ମାଡଭି ହିଡମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଡକାମ ରାଜେଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା। ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ହିଡମାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।
କୁଖ୍ୟାତ ମାଓବାଦୀ କମାଣ୍ଡର ମାଡଭି ହିଡମାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାୟ ୨୬ଟି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି | ଗତ ୩୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ତା ନାମରେ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୨୬୦ ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ୧୦୭ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସମେତ ୩୬୭ଟି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା।