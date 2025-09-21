ମୁମ୍ବାଇ: ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଆଜି ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ | ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମେଠିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ୨୦୧୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ, ସେ ୨୦୨୪ରେ ଆମେଠିରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଶୋରୀ ଲାଲ ଶର୍ମାଙ୍କଠାରୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସଂସଦୀୟ ଜୀବନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରୁ ଦୂରରେ ରହି ସେ "FOMO" (ହଜିଯିବାର ଭୟ) ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ, ସେ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଥିଲେ, "ମୋ ପାଖରେ FOMO ନାହିଁ; କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ROMO (ହଜିଯିବାରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି) ଅଛି।"
ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ତୀବ୍ର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ "ଭୋଟ୍ ଚୋରି"ର ଏକ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି।
ଇରାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଶ ସେବା କରିବା। ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ କୌଣସି ପଦବୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜନତା ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କାମ କରିଥିଲି। ଏବେ ଜନତା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି; ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ।" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଆରଏସ ନେତା କେ.ଟି. ରାମା ରାଓ, ବିଜେପି ସାଂସଦ ପୁନମ ମହାଜନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମିଲିନ୍ଦ ଦେଓରାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।