ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦିନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଫେସବୁକ, ଇନ୍ସଟାଗ୍ରାମ, ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ, ଟିକଟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା, ଚାଟିଂ କରିବା କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଦେଖିବାରେ ବିତାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି? ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦିନକୁ ୩ ରୁ ୫ ଘଣ୍ଟା ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୀର୍ଷ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା।
ଫିଲିପାଇନ୍ସ
ଫିଲିପାଇନ୍ସ ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଶ। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୪ ଘଣ୍ଟା ୬୦ ମିନିଟ୍ (ପ୍ରାୟ ୫ ଘଣ୍ଟା) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିନର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଦୁନିଆରେ ବିତାଇଥାନ୍ତି ।
କଲମ୍ବିଆ
ସର୍ବାଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରରେ କଲମ୍ବିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୩ ଘଣ୍ଟା ୪୬ ମିନିଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଚାଟିଂ ଏବଂ ଭିଡିଓ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହାରାହାରି ୩ ଘଣ୍ଟା ୪୩ ମିନିଟ୍ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ।
ବ୍ରାଜିଲ
ବ୍ରାଜିଲିଆନମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ। ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୩ ଘଣ୍ଟା ୪୧ ମିନିଟ୍ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତ ୧୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହାରାହାରି ୨ ଘଣ୍ଟା ୩୬ ମିନିଟ୍ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିତାଇ ହେଉଥିବା ହାରାହାରି ସମୟ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶ ତୁଳନାରେ କମ୍।