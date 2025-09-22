ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନର ପରାଜୟ ପରେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସୋଏବ ଅଖତର ନିଜ ଦଳକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ | ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ୨୦୦ ରନ୍ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରିନଥାନ୍ତେ । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଯୋଗୁଁ ୧୭୧ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ଆଶା କରିଥିଲା ଯେ ଏହି ସ୍କୋର ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମାନ ଗିଲ ୧୦୫ ରନ୍ର ଭାଗୀଦାରି ସହିତ ଆରମ୍ଭରୁ ମ୍ୟାଚ୍ର ଗତି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଏକ ଟିଭି ଶୋ’ରେ ସୋଏବ ଅଖତର ପାକିସ୍ତାନର ବୋଲିଂକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନ ୨୦୦ ରନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ବୋଲିଂ ଲାଇନ-ଅପ୍ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନଥାନ୍ତା। ଅବରାର ଅହମଦଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବୋଲରଙ୍କୁ ପଛରେ ରଖି ସାମ ଆୟୁବଙ୍କୁ ବୋଲିଂ ଦେବା ବୁଝି ହେଉଛନ୍ତି । ଯଦି ଫହୀମ ଆଶରଫଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ବଲ୍ ସହିତ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଦଳର ରଣନୀତି ଭୁଲ ଥିଲା।" ଅଖତାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ବୋଲରମାନେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ। ସେ ବିଶେଷ କରି ହାରିସ୍ ରଉଫ୍ ଏବଂ ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ହାରିସ୍ ରଉଫ୍ ଜଣେ ବି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ୱିକେଟ୍ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ବୋଲରମାନେ ନିଜେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନଥିଲେ।"
ଅଖତାର ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଉଟ୍ ହୋଇ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଭାରତ ପାଞ୍ଚ ଓଭର ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିଥାନ୍ତା। ସୋଏବ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି କେଏଲ ରାହୁଲ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଲାଇନଅପରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।"