ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଯଦି ତୁମର ସାହସ ଅଛି ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଆଇସିସିର ସାହସ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ତୁମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରରୁ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଟଙ୍କା ୨୬ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଅ। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଯେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛ।" ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, "ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ହାତ ନ ମିଳାଇ ୧୪୦ କୋଟିର ଏହି ଦେଶ ପ୍ରତି ଏକ ମହାନ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ କେବଳ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଭାରତ ପ୍ରତି ଏକ ମହାନ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି।
ସେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଯାହାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ସୀମାରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ମହାନତାର ଢୋଲ ବଜାଉଛି। ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦେଇପାରିବେ।" ଆଜି ଆପ ନେତା ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ।
ଆମକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଦୁବାଇର ସେହି ଛୋଟ ଷ୍ଟାଡିୟମର ସମସ୍ତ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ପରେ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆପ ନେତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସମର୍ଥକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି।