ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଲିଗ୍ SA20 ର ନୂତନ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ପ୍ରିଟୋରିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦଳ ଆଇପିଏଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଏକ ସହଯୋଗୀ ଦଳ। ଜେସଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ଜିଏମଆର ପାଖରେ ଏହାର ମାଲିକାନା ଥିବାବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଲିଗ୍ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଆଇପିଏଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇପିଏଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଣିଛନ୍ତି।
ପ୍ରିଟୋରିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ନୂତନ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ 'ଆମେ ଏହା ଜଣାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଆମର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ'। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ 'ସେଞ୍ଚୁରିଅନ୍ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି'। ଗାଙ୍ଗୁଲି ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଟୋରିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କରାଯାଇଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏହା ଟି୨୦ ଲିଗର ଚତୁର୍ଥ ସିଜିନ୍। ଏହି ଲିଗ୍ ପାଇଁ ୧୩ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତର ସେହି ଖେଳାଳିମାନେ ବିଦେଶୀ ଲିଗର ଅଂଶ ହୋଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାରତ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ପୀୟୁଷ ଚାୱଲା ଏଥର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଲିଗରେ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖାଯାଇପାରିବେ। ଏହି ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ନିଲାମ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।