ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ପରେ, ଏବେ ଆମେରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେରିକାର ୫ମ ପିଢ଼ିର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଏଫ-୩୫ କିଣିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିବା ପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଆଶା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି । ଉଭୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରଣନୀତିକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ୟୁରୋପ ଆମେରିକାର ଏଫ-୩୫ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ କିଣିବାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ମୂଲ୍ୟ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେରିକାର "ସ୍ଥାୟୀ ଏକାଧିକାର" ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ ଅପଗ୍ରେଡ୍, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତଥ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଣନୈତିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ପେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାର ନୌସେନାର ଜୁଆନ୍ କାର୍ଲୋସ୍ ବିମାନ ବାହକ ପାଇଁ ଏଫ-୩୫ କିଣିବା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଯୋଜନାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛି। ବଦଳରେ, ସ୍ପେନ୍ ୨୫ଟି ନୂତନ ୟୁରୋଫାଇଟର୍ ଟାଇଫୁନ୍ କିଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର୍ କମ୍ବାଟ୍ ଏୟାର ସିଷ୍ଟମ୍ (FCAS) ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପେନର ନୌସେନା ଶକ୍ତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ କାରଣ ଆଗାମୀ ଦଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହାର ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ବିମାନ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପକୁ ଲାଭ ଦେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୨୦୨୨ରେ ୩୬ଟି ଏଫ-୩୫ ବିମାନ କ୍ରୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬ ବିଲିୟନ ସ୍ୱିସ୍ ଫ୍ରାଙ୍କ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୩ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ମୂଲ୍ୟ ୬୫୦ ନିୟୁତ ଫ୍ରାଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ୱାଶିଂଟନ୍ ତା’ପରେ ସ୍ୱିସ୍ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିମାନ କିଣିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି |