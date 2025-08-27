ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ୍ ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁରରେ 'ଭୋଟର ଅଧିକାର ରାଲି'ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରୋଡ଼ ସୋ'ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ |ରାଲିରେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ 'ଭୋଟ ଚୋରି' ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ଷ୍ଟାଲିନ୍ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ତାମିଲନାଡୁରୁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ 'ଭୋଟ ଚୋରି'ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଥିଲେ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ଶପଥପତ୍ର ଦେବା ଉଚିତ କିମ୍ବା କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଏସବୁକୁ ଭୟ କରିବେ କି? ଆଜି ବିଜେପି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି କାରଣ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ବିଜେପି କିପରି ନିର୍ବାଚନକୁ ମଜାରେ ନେଉଛି |
ସେ କହିଥିଲେ, "ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ହୁଏ, ତେବେ ଏନଡିଏ ହାରିବ। ସେମାନେ (କେନ୍ଦ୍ର) ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଏକ ରିମୋଟ୍-କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚାଲୁଥିବା କଣ୍ଢେଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି | ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବିହାରର ଲୋକଙ୍କ ନାମ ହଟାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।" ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ କହିଛନ୍ତି, "ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ଏହା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ଏହି ବନ୍ଧୁତା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିବ। ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ।"
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ନେତା କରୁଣାନିଧି ଏବଂ ଲାଲୁ ଯାଦବ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କାରଣ ସେ କେବେ ବିଜେପିକୁ ଭୟ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି।"