ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର କାସିବୁଗାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଦଳାଚକଟା ଘଟି ୧୦ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରେ ଯୋଜନା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାରେ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଯେଉଁ ବାଟେ ପ୍ରବେଶ, ସେହିବାଟେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚାଳନା ଅଧୀନରେ ଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଭାଗ ସହିତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ଏକାଦଶୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁମତି କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁରୀ ନେଇ ନଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଟି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିଲା, ଯାହା ଭିଡ଼ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା।
ସାଧାରଣତଃ, ପ୍ରତି ଶନିବାର ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ ରୁ ୧୫,୦୦୦ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଆଜି ଶନିବାର, କାର୍ତ୍ତିକ ଏକାଦଶୀ ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରାୟ ୨୫,୦୦୦ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବାଟ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ ଭକ୍ତଟିଏ ଯେଉଁବାଟେ ପଶିବେ, ସେହି ବାଟେ ହିଁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ |
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Temple Accident Story: ୨୦ବର୍ଷରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଘଟିଛି ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା
ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ଭିଡ଼ରେ ଫସିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହଜ ନଥିଲା | ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା ସମୟରେ ଜୀବନହାନି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କାଶିବୁଗା ମନ୍ଦିରରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟବିଦାରକ" ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Heart Attack Death: ଦୃଦ୍ଘାତର ଶିକାର ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇଲେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର, ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଯାତ୍ରୀ
ଓଡିଶା ସୀମାରୁ ମାତ୍ର ୧୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଏହି ମନ୍ଦିର
ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ଓଡିଶା ସୀମାରୁ ମାତ୍ର ୧୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି | ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତିଜିଲ୍ଲା ସୀମାରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ମାତ୍ର ୧୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି |