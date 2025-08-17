ବିଶ୍ରା: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଣ୍ଡ କରି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ କୋଲହାନ ଡିଆଇଜି ଅନୁରଞ୍ଜନ କିସପୋଟ୍ଟା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିପିଆଇ ମାଓବାଦୀର ଏରିଆ କମାଣ୍ଡର ଅରୁଣ ଓରଫ ବରୁଣ ଓରଫ ନୀଲେଶ ମାଡ଼କାମ (ଥାନା କୋଣ୍ଟା, ଜିଲ୍ଲା ସୁକମା, ଛତିଶଗଡ଼) ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖରେ ଗୋଏଲକେରା ଥାନାର ପୋଷଇତା ଅଞ୍ଚଳର ଦିଗୁନିଆ, ଏବଂ ତୁମ୍ବାଗଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ-ପାହାଡ଼ିରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ନକ୍ସଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ମାଓବାଦୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୁଲିସ ଉକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚଳାଇ ଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ୪ଟି ଏସଏଲଆର ରାଇଫଲ୍, ୫୨୭ଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, ୯ଟି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ଗୋଟିଏ ଏଲଏମଜି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ୩ଟି ଡେଟୋନେଟର୍, ୫ଟି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପାଉଚ୍, ନକ୍ସଲ ୟୁନିଫର୍ମ, ପାମ୍ଫଲେଟ୍, ବ୍ୟାଟେରି, ଜୋତା, ବେଲ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଥିଲେ।
ଡିଆଇଜି ଅନୁରଞ୍ଜନ କିସପୋଟ୍ଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖରେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ଶୀର୍ଷ ନକ୍ସଲ ନେତା ମିସିର ବେସରା, ଅନମୋଲ, ମୋଛୁ, ଅସୀମ ମଣ୍ଡଳ, ଅଜୟ ମାହାତୋ, ସାଗେନ୍ ଅଙ୍ଗାରିଆ, ଅଶ୍ୱିନ, ରବି ସର୍ଦ୍ଦାର, ଜୟକାନ୍ତ, ଅରୁଣ, ସନ୍ଦୀପ, ଶିବ, ଭୁନେଶ୍ୱର ଓରଫ ସାଲୁକା କାୟାମ ପ୍ରମୁଖ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହିତ ସରଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ପାଇବାପରେ, ଚାଇବାସା ପୁଲିସ, କୋବ୍ରା-୨୦୯ ବାଟାଲିୟନ, ସିଆରପିଏଫ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜାଗୁଆରର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ମାଓବାଦୀ ଏରିଆ କମାଣ୍ଡର ନୀଲେଶ ମାଡ଼କାମ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଡିଆଇଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଓବାଦୀ ଯଦି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କରିବେ ତେବେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ।
