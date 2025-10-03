ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଲମ୍ବିଆରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ବୟାନକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ନେତା ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ସହିତ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜଡିତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରିବାରର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଯେଉଁମାନେ ୧୦୦ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ପତାକାଧାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର (ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ) ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ନାମରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଏବଂ ଜାତିକୁ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରେଇବା।" ବିଜେପି ନେତା କହିଛନ୍ତି, "କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କ୍ଷମତା ସବୁବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ହାତରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଦେଶ ଯାଆନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗବେଷଣା କରିଥିଲା? ସେ (ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ) ଏହା କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ପ୍ରତିଭା ଅଛି ଯେ ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ କିଛି ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ।"
ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଦେଶରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ୧୬-୧୭ ଭାଷା ଅଛି। ଏବେ ସେ ଭାରତରେ ଭାଷା ଆଧାରରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଇବେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରହିବା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହୃଦୟରେ କଣ୍ଟା ପରି। କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ଜାତୀୟତା ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଖେଳନା ପାଲଟିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ, ଯାହା ଥରେ ବହୁତ ପରିପକ୍ୱ ଥିଲା, ଆଜି ସେହିପରି ଅପରିପକ୍ୱ ହୋଇଛି।"
କଲମ୍ବିଆର ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଷଣ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଭାରତରେ ଅନେକ ଧର୍ମ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଭାଷା ଅଛି। ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଦିଗରୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛି।"