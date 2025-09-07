ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସୁଖୁ ସରକାର ହଜାର ହଜାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖୁ ସରକାର ସେହି ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ନିୟମର ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ପୁନଃ ଦରମା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ୧୦ ରୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ସ୍ଥିର କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦରମା ଗଠନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରିବ। ତଥାପି, ପୂର୍ବରୁ ସୁବିଧା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ୮୯ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସଚିବାଳୟ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ତୁରନ୍ତ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ସଂଗଠନ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସଚିବାଳୟ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡାକିଛି। ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ (ଅର୍ଥ), ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଟଙ୍କାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହ୍ରାସ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।
କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ମିଳିଥିବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କାମ କରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ସଂଗଠନ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି।