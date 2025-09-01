ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ ସୁଖୁ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉପରେ ବିଜେପି ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଜାବର ବିଜେପି ସଭାପତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶର ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ଶିଖିବା କଥା |
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖୁ ସୋମବାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋର ପ୍ରିୟ ହିମାଚଳବାସୀ, ଆମର ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର। ଅଗଣିତ ପରିବାର ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଏବେ ବି ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି। ଏପରି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ, ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ।" ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋର କର୍ମଚାରୀ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ବିତ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିନରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗର୍ବିତ, ଯାହା ନିରନ୍ତର ସଜାଗ ରହିଛି ଏବଂ ସଙ୍କଟ ଯେପରି ଗଭୀର ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ସର୍ବୋପରି, ମୁଁ ହିମାଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ବିତ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ହାତ ମିଳାଇ ମାନବତା ଏବଂ ସହଯୋଗର ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି।"
ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ ସୁଖୁ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ହିମାଚଳ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି, ବିଜେପିର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତି ମନକୁ ଦୁଃଖିତ କରୁଛି। ଗତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ, ବିଜେପି ନେତାମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ରାଜନୀତି କରିଥିଲେ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ''ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିବା ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିକୃତ କରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦାବି ନକରିବା। ସରକାର ଆସିବେ ଏବଂ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ରହିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ହିମାଚଳ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ହୀନ ରାଜନୀତି ବାଛିଥିଲା।''