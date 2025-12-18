ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା ଆହୁଜାଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ | ସେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଦିନଠାରୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛନ୍ତି | ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୁନିତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଶୈଳୀକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେ ନିକଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ।
ସୁନିତା କହିଥିଲେ, "ମୋର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି। ତେଣୁ, କିଏ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବି, ବମ୍ବେରେ କିମ୍ବା ବମ୍ବେ ବାହାରେ, ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଦୟାକରି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ମୁଁ ବମ୍ବେରେ ଥିବା ମୋର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବି। ଆମେ କିଛି ମଜା କରିବୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଘରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏକାଠି ରାନ୍ଧିବୁ ଏବଂ ଏକାଠି ଖାଇବୁ।" ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର-ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଫାରାହ ଖାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମାନ କିଛି କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ରୋଷେୟା ଦିଲୀପଙ୍କ ସହିତ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି।