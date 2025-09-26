ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୃହକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବିଲଡର ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ପାଇଁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଯଦି ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘର କିମ୍ବା ପ୍ଲଟର ଦଖଲ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ପରିମାଣର ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କୌଣସି ଆଇନଗତ ନୀତି ନାହିଁ ଯେ ବିଲଡର ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ସୁଧ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ମାମଲା ୨୦୦୬ ମସିହାର, ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନକାରୀ ଏକ ପ୍ଲଟ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୮ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଲଡର ମେ ୨୦୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଜେସନ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ହଇରାଣ ପରେ, କ୍ରେତା ଜମା ଏବଂ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଜାତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ବିବାଦ ସମାଧାନ କମିଶନ (NCDRC) ଏହି ମାମଲାରେ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ୯ ପ୍ରତିଶତ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ବିଚାରପତି ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଏ.ଜି. ମସିହଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ସୁଧ ହାରକୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ହଇରାଣ ପରେ ୯ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ଅନୁଚିତ ଥିଲା। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବିଲଡର ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ କ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ନେଇପାରିବେ, ତେବେ ଯଦି ସେ ନିଜେ ଖିଲାପ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ପରିମାଣର ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମାନତା ଏହା ଦାବି କରେ। ଏହା ନ କରିବା କ୍ରେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ଏବଂ ଅନୁଚିତ କାରବାରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଲଡର ଜମା ଉପରେ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡିବ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ୯ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ।