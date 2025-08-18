ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେନା ଅଧିକାରୀ ତାଲିମ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାଡେଟଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଚାର କରି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଅଦାଲତ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା କ୍ୟାଡେଟଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା, ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେନାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦବୀ ଦେବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଡେଟଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୀମା ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛି।
କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଏପରି କ୍ୟାଡେଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାଡେମୀ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ଏକାଡେମୀରେ ତାଲିମ ନେବା ସମୟରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସୈନିକର ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଭରଣପୋଷଣ ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଘର ଚଳାଇବା କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ବିଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି.ଭି. ନାଗରତ୍ନା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର. ମହାଦେବନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କ୍ୟାଡେଟମାନେ କୌଣସି ବୀମା କଭରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ତାଲିମ ସମୟରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୪୦୦୦୦ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ।
ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ, କୋର୍ଟକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବୀମା କଭର ନାହିଁ। ଏନେଇ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୀମା ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଅଧିକ ଲୋକ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଅସହାୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ହେବ।' ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ସହଜରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବେ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ୪୦୦୦୦ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିମ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହେଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କିପରି ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ। କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବା ଉଚିତ।