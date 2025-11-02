ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ-ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡିଯିବନି ତ! କିଛି ଏଭଳି ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି | ବାସ୍ତବରେ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ଜଣେ ରୁଷ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଏହି ମାମଲା ଛାଡପତ୍ର ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ସହ ଜଡିତ। ଏହି ଜଟିଳ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯାହା ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।" ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ, ରୁଷ ଦୂତାବାସ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛି।
ରୁଷ ମହିଳା ଭିକ୍ଟୋରିଆ ବାସୁଙ୍କ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଏକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୈକତ ବାସୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପୁଅ ଅଛି। କିନ୍ତୁ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା ଓ ପରେ ଉଭୟ ଛାଡପତ୍ର ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନର ହେପାଜତ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ମାମଲା ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହଠାତ୍ ପିଲାଟିକୁ ନେଇ ଗାଏବ ହୋଇଗଲେ। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଭାରତରୁ ନେପାଳ ଦେଇ ରୁଷ ପଳାଇଯାଇଛନ୍ତି | ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶିଶୁ ଏବଂ ମା'ଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଋଷ ଦୂତାବାସ କୌଣସି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ।
ଭାରତ-ରୁଷ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚିନ୍ତିତ କି?
ଯେତେବେଳେ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଭାରତ-ରୁଷ ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ।" କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ମହିଳା ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନବ ଚାଲାଣର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି।
କଣ କହୁଛି ରୁଷ ଦୂତାବାସ?
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ, ରୁଷ ଦୂତାବାସ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅନୁମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, "ଦୂତାବାସ ରୁଷ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ବୈଧ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଆଇନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରିବା ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। ଭିକ୍ଟୋରିଆ ବାସୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦୂତାବାସ ଭାରତୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି।"