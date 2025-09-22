ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ରେ ଗତକାଲି ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୬ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ରମାଗତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା । ସୁପର୍-୪ ମୁକାବିଲାରେ ବିଜୟ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଦଳ ନିଜ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି ଏମିତି କିଛି କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି | ବାସ୍ତବରେ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ମ୍ୟାଚ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁକ ଚଳାଇବା ମୁଦ୍ରାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ | ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସୁପ୍ରିୟା ଶ୍ରୀନେତ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର (୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଫରହାନ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସୁପ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ।
ସୁପ୍ରିୟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସାବାସ ମୋଦୀ ଜୀ! ଏହା ଦେଖିବାର ବାକି ଥିଲା | ଏଥିପାଇଁ କଣ ଆପଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଉଛନ୍ତି? ସେ ଏପରି କରିବାର ସାହସ କିପରି କଲେ?" ବିରୋଧୀ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏବେ, ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୭୧ ରନ୍ କରିଥିଲା।
ଓପନର ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ୪୫ ବଲ୍ ରେ ୫୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ବନ୍ଧୁକ-ଫାୟାର ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପହଲଗାମରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୨୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ, ଫରହାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ପାଳନ ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି । ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାତ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ତା'ପରେ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଛଅ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।