ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ପାଇଲଟ୍, ସୁରେଖା ଯାଦବ, ଏହି ମାସ ୩୦ ତାରିଖରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟ ୩୬ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ପାଇଲଟ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ (CR) ଗୁରୁବାର ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଟର୍ମିନସ୍ (CSMT) ରେ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୨୨୨୨, ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ-ସିଏସଏମଟି ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୁରେଖା ଯାଦବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଉଲ୍ଲସିତ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ (CR) କହିଛି ଯେ ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଟ୍ରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ୩୬ ବର୍ଷର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ରେ ଅବସର ନେବେ।
ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ, ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଅଗଣିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସତାରାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୁରେଖା ଯାଦବ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଡିପ୍ଲୋମା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସହାୟକ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବରେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷ-ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ପାଇଲଟ୍ ହେବା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ୨୦୨୩ରେ ସୋଲାପୁରରୁ ସିଏସଏମଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ, ସେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି।