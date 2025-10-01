ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି | ସମସ୍ତ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରକୁ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସଦ୍ୟତମ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥର ବିହାରରେ, ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ | ଏହି ସମୟରେ, ବିହାରକୁ ନେଇ ସି-ଭୋଟର ସର୍ଭେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ସଦ୍ୟତମ ସି-ଭୋଟର ସର୍ଭେରେ, ୧୬ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଏଲଜେପି ନେତା ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ୩୬ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ପୂର୍ବତନ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ୭ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମାନିଛନ୍ତି। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ପରେ, ଜନ ସ୍ୱରାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ୨୩ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ସର୍ଭେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସି ଭୋଟର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା |
ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୫୮% ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ୩୯% ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଜୁନରେ ୬୦% ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ଏବଂ ୩୯% ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ବଶେଷ ସର୍ଭେରେ ୬୧% ନୀତୀଶଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ୩୮% ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।