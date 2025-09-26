ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁପର-୪ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ତାଙ୍କ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ୨୫୦ ଚୌକା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆଠ ଚୌକା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଏପରି କରିବାରେ କେବଳ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହେବେ। କେବଳ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟି-୨୦ରେ ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ଚୌକା ମାରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ସୁପର-୪ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରି ୧୫୦ ଟି-୨୦ ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ କରିବେ। ଯଦି ସେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ୧୫୦ ଛକା ମାରିବାର କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହେବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି-୨୦ରେ ୧୫୦ଟି ଛକା ମାରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ, ମାର୍ଟିନ୍ ଗୁପ୍ତିଲ୍ ଏବଂ ଜସ୍ ବଟଲର୍ ଅଛନ୍ତି।
ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍
ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଭାରତ) - ୨୦୫
ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ (ୟୁଏଇ) - ୧୮୩
ମାର୍ଟିନ୍ ଗୁପ୍ତିଲ୍ (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ) - ୧୭୩
ଜସ୍ ବଟଲର୍ (ଇଂଲଣ୍ଡ) - ୧୭୧
ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍ (ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍) - ୧୪୯
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଭାରତ) - ୧୪୮
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୧ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ୮୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୮୩ଟି ଇନିଂସରେ ୨୬୫୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ କିଛି ମାସରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୩୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାର ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସେ ଏପରି କରିବାରେ କେବଳ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି (୪୧୮୮) ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା (୪୨୩୧) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ୩,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।