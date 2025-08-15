ଗାଙ୍ଗଟକ୍: ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସିକିମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ସିଂହ ତମାଙ୍ଗ ପାଲଜୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପୁରସ୍କାର ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୧୯୯ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ସିକିମ୍ ସରକାର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପୁରସ୍କାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସାଧାରଣ ଯତ୍ନ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ ।
ଏହି ଅବସରରେ ତମାଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ଯେ "ଏହି ଐତିହାସିକ ଦିନରେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ପବିତ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ, ଏକତା ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା | ସିକିମକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ସମାନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ସୁଯୋଗ ପାଇବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ସମ୍ମାନ ପାଇବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇବ।