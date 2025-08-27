ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଆଜି ବିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏହି ଉଭୟ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାକୁ କଡା ଭାଷାରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି । ବିଜେପି କହିଛି ଯେ ବିହାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନେତାମାନଙ୍କର ଏଠାକୁ ଆସିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏନଡିଟିଭିର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ଡିଏମକେ ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଥିଲା ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସାହସ ଅଛି, ତେବେ ବିହାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାନ୍ତୁ । ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦୟାନିଧି ମାରାନ୍ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ତାମିଲନାଡୁ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ନାରାୟଣ ତିରୁପତି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିହାର ଯାଇଥିବା ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି । ଯଦି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ସାହସ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଉଦୟନିଧିଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଡିଏମକେ ସାଂସଦ ଦୟାନିଧି ମାରାନ କହିଥିଲେ ଯେ ବିହାରୀମାନେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଶୌଚାଳୟ ସଫା କରନ୍ତି, ଆପଣ କ’ଣ ସେଠାରେ ଏହା କହିପାରିବେ?
'ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା'ରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଷ୍ଟାଲିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଥିଲେ, "ମୁଁ ବିହାର ପହଞ୍ଚିଛି। ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଭୂମି ଆଖିରେ ନିଆଁ ନେଇ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଏହାର ମାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୋରି ଭୋଟର ଭାର ବହନ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏବଂ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ 'ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା'ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରେ।"