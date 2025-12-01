ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରେମିକା ବାହା ହେଉ ପଛେ ସିଏ କେବଳ ମୋର ହିଁ ହେବ | କିଛି ଏମିତି ଅଭିସନ୍ଧି ରଖି ବଶୀକରଣ କରିବାର ମାୟାରେ ପଡିଯାଇଥିଲେ ପ୍ରେମିକ | ଆଉ ଏବେ ଏହି ପ୍ରେମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି | ଏହି ଘଟଣାଟି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁର ଦେହାତରେ ଘଟିଛି। କାନପୁର ଦେହାତ ପୋଲିସ ରାଜାବାବୁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସମାଧାନ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବକ ଜଣକ ବଶୀକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କାନପୁର ଦେହାତ ଜିଲ୍ଲାର ଶିବଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କେଶରୀ ନିଭାଡା ଗାଁର ବୁଦାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ୍ ଜବତ କରିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ପୋଲିସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତର ଦିଗ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା।
ଖାଲି ମଦ ବୋତଲ ଦେଲା ସୁରାକ
ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଖାଲି ମଦ ବୋତଲ ମିଳିଥିଲା | ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଏହି ମଦ ବୋତଲଟି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ମଦ ଦୋକାନରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ମୃତକ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀଲୁ ଏକାଠି ମଦ କିଣୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ନୀଲୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ଧରିଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ମୃତ ରାଜାବାବୁ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରେ ଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ରାଜାବାବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀଲୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ | କିଭଳି ବଶୀକରଣ କରି ପ୍ରେମିକାକୁ ହାତେଇହେବ ସେଥିପାଇଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ | ଏଥିପାଇଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ୩୬୦୦୦ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା | ।
ଏହା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀଲୁ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଦୁଇଜଣ ମଦ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ମିଠା କିଣି ସୟଦ ବାବା ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଏକ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ରାଜାବାବୁଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ କାଗଜରେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖି ଫଟୋ ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜାବାବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଜନ କ୍ଷେତକୁ ନେଇ ତନ୍ତ୍ର ରୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇ ସେ ଏକ ଘାସବୁଦା ନିକଟରେ ବସି ଏକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ଅଭିନୟ କଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ ପ୍ରବଳ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବାନ୍ତି କରିବା ସହିତ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ବାରମ୍ବାର ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ |
ହତ୍ୟାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା
ହତ୍ୟାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଯୁବକଙ୍କ ଛାତିରେ ଏକ ଫଟୋ ରଖିଲେ, ବ୍ଲେଡରେ ରକ୍ତ ଲଗାଗଲେ ଏବଂ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳାଇଗଲେ। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ପୋଡ଼ି ଦେଲେ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ |
ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୫ ତାରିଖରେ ସେମାନେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ରାଜାବାବୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ବୁଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଥିଲା, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଯେ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ହତ୍ୟା। ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୀଲୁକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଯିଏ ନିଜକୁ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ମୋହନ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଥା ନାମରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲା।
ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ ରାଜାବାବୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୀଲୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାକୁ ସମ୍ମୋହନ କରି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଟଙ୍କା କାରବାର ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜାବାବୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୀଲୁକୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ପଠାଇଛି।