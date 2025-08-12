ଦଶପଲ୍ଲା: ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ବହୁବିଧ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଆଘାତ ନଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦେଶ ରହିଛି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦେଶକୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦିଆ ଯାଉଛି।
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଳକ ଦ୍ଵାରଗାଁ ସ୍ଥିତ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଶପଲ୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ସହ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଳକ ଶିକ୍ଷାଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୪ର୍ଥ ପିରିୟଡ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ସାଗରିକା ପଣ୍ଡା ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢାଉ ଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଦଶପଲ୍ଲା ଏନଏସି ଅଧୀନସ୍ଥ କୁଞ୍ଜବନଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗାଲକୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ରୁ ୩୦ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ସେ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗତକାଲି ୧୨ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲେ ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦାଦା ଅନିଲ କୁମାର ସିଂହ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମାଡ଼ ଦ୍ଵାରା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଲ ଓ କାନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିବା ସହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତକାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୪ର୍ଥ ପିରିୟଡ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ସାଗରିକା ପଣ୍ଡା ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢାଉ ଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଦଶପଲ୍ଲା ଏନଏସି ଅଧୀନସ୍ଥ କୁଞ୍ଜବନଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗାଲକୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ରୁ ୩୦ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ସେ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗତକାଲି ୧୨ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲେ ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦାଦା ଅନିଲ କୁମାର ସିଂହ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମାଡ଼ ଦ୍ଵାରା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଲ ଓ କାନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିବା ସହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଘଟଣାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଅଧିକାରୀ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ସଲ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ଫୋନ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି।