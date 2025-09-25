ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ଦିନ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୪୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୧୬୯ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ୧୨୭ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହେବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ସିଜିନ୍ ହୋଇଛି। ଦଳ ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା, ତା’ପରେ ସୁପର ଫୋର୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିଲଡିଂ ମାନ ଖରାପ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଖରାପ ଫିଲଡିଂ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। କେବଳ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପାଞ୍ଚଟି କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସୁପର ୪ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭାରତ ହେଉଛି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିଥିବା ଦଳ। ସେମାନେ ୧୨ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ଏଥିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ବିଜୟୀ ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇପାରେ।
କ୍ରିକେଟ୍ରେ କୁହାଯାଏ ଯେ କ୍ୟାଚ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଫିଲଡିଂ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦଳକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (୭୫) ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (୨୯) ଦଳକୁ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀର ବ୍ୟାଟିଂ ଫଳରେ ଶେଷରେ ଦଳ କେବଳ ୧୬୮ ରନ୍ କରିଥିଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୨୯ ବଲ୍ରେ ୩୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରି ୧୫ ବଲ୍ରେ ୧୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ।