ପାଟନା: ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ରବିବାର (ଅକ୍ଟୋବର ୨୬) ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ବିହାରରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ, ତେବେ ୱାକଫ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ। ମୁସଲିମ ବହୁଳ କଟିହାର, କିଶନଗଞ୍ଜ ଏବଂ ଆରାରିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକାଧିକ ସାଧାରଣ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କ ପିତା, ଆରଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ, ଦେଶର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତି ସହିତ କେବେ ସାଲିସ୍ କରି ନଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ସର୍ବଦା ଏପରି ଶକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆରଏସଏସ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଘୃଣା ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପିକୁ 'ଭାରତ ଜଳାଅ ପାର୍ଟି' ବୋଲି କୁହାଯିବା ଉଚିତ।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ, ତେବେ ଆମେ ୱାକଫ ଆଇନକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବୁ।" ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଶାସକ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ଏହି ଆଇନକୁ ସମାଜର ଉପେକ୍ଷିତ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ମୁସଲମାନ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଶନିବାର (୨୫ ଅକ୍ଟୋବର), ଆରଜେଡି ଏମ୍ଏଲସି ମହମ୍ମଦ କାରୀ ସୋହେବ ଏହା କହି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ୱାକଫ୍ ବିଲ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିଲ୍ ଚିରି ଦିଆଯିବ। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିପରି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ।