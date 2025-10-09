ପାଟନା: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ନେତା ଏବଂ ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ୨୦୨୫ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପାଟନାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ତେଜସ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି, ଏହି ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ନୁହେଁ, ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ, ବିହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଏକ ନବଜାଗରଣ। ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ଆମର ପ୍ରଥମ ଘୋଷଣା, ଶେଷ ନୁହେଁ। ଏହା ପରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ବିହାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବୁ ଯାହାର ସରକାରୀ ଚାକିରି ନାହିଁ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସରକାର ମୁଁ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଘୋଷଣାକୁ କପି କରୁଛି। ଆରଜେଡି ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ୧୭ ମାସ କାମ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ୫ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲୁ। ଆଜି, ଏହି ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ନୁହେଁ, ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କୌଣସି ବୟାନବାଜି କରୁନାହୁଁ। ଆମ ହୃଦୟରେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି। ଆମେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ୧୭ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୫ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇ ନାହୁଁ।" ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାହା କହିବେ ତାହା କରିବେ। ଏହା ସମ୍ଭବ। ସେମାନେ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ପଥକୁ ଅନୁକରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଜସ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଧରି ଏନଡିଏ ଅସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇବୁ। ତେଜସ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିହାରକୁ ଏକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସ୍ଥିର ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତେଜସ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ବିହାରର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ।