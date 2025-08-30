ପାଟନା: ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଶନିବାର ଆରାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତେଜସ୍ୱୀ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ପଛରେ ଅଛି। ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହାଁନ୍ତି ନା ଅସଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ? ଏହା ଉପରେ ବିଜେପି କହିଛି ଯେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାଁନ୍ତି।
ପ୍ରେମ ରଞ୍ଜନ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ତେଜସ୍ୱୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡାଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେଜସ୍ୱୀ ଆଜି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାରେ ଡାକିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ। କାରଣ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଜାଣେ ଯେ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କୁ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ମାତ୍ରେ, ବିହାରରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ନୀତିଶ କୁମାର ଅଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୦୫ ମସିହାରୁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ। ମହାଗଠବନ୍ଧନ କହିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା କିଏ? ଆରଜେଡି ବାରମ୍ବାର ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କୁ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗୀମାନେ ଏହା ଉପରେ କିଛି କହୁନାହାଁନ୍ତି। ତେଜସ୍ୱୀ ନିଜକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସହଯୋଗୀମାନେ ନୀରବ। ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନରେ କୌଣସି ସହମତି ନାହିଁ।