ପାଟନା: କେରଳ କଂଗ୍ରେସର କଂଗ୍ରେସ ୟୁନିଟ୍ 'ବି ଫର୍ ବିଡି ଏବଂ ବି ଫର୍ ବିହାର...' ଟ୍ୱିଟ୍ ରାଜନୈତିକ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କେରଳ କଂଗ୍ରେସର ଟ୍ୱିଟ୍ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଜସ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ବି ଫର୍ ବିଡି ଏବଂ ବି ଫର୍ ବିହାର' ଏକ ଭୁଲ ଟ୍ୱିଟ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହୁଁ। ସେ କେରଳ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ସମେତ ଏନଡିଏ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିହାରର ବିଡି ସହିତ ତୁଳନାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ, କଂଗ୍ରେସ ଏହି ବିବାଦୀୟ ଟ୍ୱିଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରକୃତରେ, କଂଗ୍ରେସର କେରଳ ୟୁନିଟ୍ ଜିଏସଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ବିହାରର ବିଡି ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଥିଲା "ବିଡି ଏବଂ ବିହାର 'ବି' ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବେ ଏହାକୁ ପାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।" ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ, କଂଗ୍ରେସ ଟ୍ୱିଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରି କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲା ।
କଂଗ୍ରେସ କହିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜିଏସଟି ହାର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ଉପରେ ଆମର କଟାକ୍ଷକୁ ବିକୃତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି କେହି ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।" ଏହି ଟ୍ୱିଟ ଡିଲିଟ ହେବା ପରେ ବି ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ରାଗ ଥମିବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ |