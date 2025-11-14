ପାଟନା: ବିହାରର ମହୁଆ ବିଧାନସଭା ଆସନକୁ ଏକ ହଟ୍ ସିଟ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆରଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଏଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦିନ ୧୨ଟା ସୁଦ୍ଧା, ମହୁଆ ଆସନରେ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି (ରାମ ବିଳାସ)ର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳର ମୁକେଶ ରୋଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଜଲିସ୍-ଏ-ଇତ୍ତେହାଦୁଲ୍ ମୁସଲିମିନ୍ର ଅମିତ କୁମାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳର ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଦିନ ୧୨ଟା ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହ - ୧୯୧୦୬ ଭୋଟ ପାଇଥିବାବେଳେ ମୁକେଶ କୁମାର ରୋଶନ - ୧୩୮୨୮, ଅମିତ କୁମାର - ୬୮୭୫, ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ - ୪୩୯୯ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି |
ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଏହି ଆସନରୁ ଲଗାତାର ବିଜୟ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
୨୦୧୫ରେ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ମହୁଆରୁ ଜିତିଥିଲେ
ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଏଥର ତାଙ୍କ ଆସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ RJD ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା । ଏହି ଦୁଇଟି କାରଣ ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ୨୦୨୦ରେ ତେଜ ପ୍ରତାପ ହସନପୁରରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ମହୁଆରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ତଥାପି, ଏହି ଆସନ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ। ସେ ୨୦୧୫ରେ ଏହି ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
ରାଜ୍ୟର ୨୪୩ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ସକାଳ ୮ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କମିଶନଙ୍କ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳ ୮:୩୦ ଟାରେ EVM ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ୬ ଏବଂ ୧୧ ରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା।