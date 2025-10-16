ପାଟନା: ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଗୁରୁବାର ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାର ମହୁଆ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ଫଟୋ ଧରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଥର ତେଜ ପ୍ରତାପ ତାଙ୍କ ନବଗଠିତ ଦଳ ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ ସହିତ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହୁଆ ଆସନରୁ ଆରଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଥିବା ମୁକେଶ ରୋଶନଙ୍କୁ ପୁନଃ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ତଥାପି, ମହୁଆରୁ ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଗୁରୁବାର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ମାଆ ରାବରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ବିଜୟ ପାଇଁ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିବାର ଫଟୋ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଯେ ତାଙ୍କ ତଥାକଥିତ ପ୍ରେମିକା ଅନୁଷ୍କା ଯାଦବଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ହଙ୍ଗାମା ଯୋଗୁଁ, ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ପିତା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଏବଂ ଦଳରୁ ଛଅ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତେଜ ପ୍ରତାପ ଏଥର ନିଜସ୍ୱ ଦଳ ଗଠନ କରି ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ନାମାଙ୍କନର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାଇ ତୁମକୁ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ସଫଳତା ଏବଂ ଖୁସି ମିଳୁ ଓ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଆଲୋକ ପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ |