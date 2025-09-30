ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଭୋଜପୁରୀ ଗାୟକ ଏବଂ ଅଭିନେତା ପବନ ସିଂହଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପବନ ସିଂହ ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଆମ ପାଦ ଧରିଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ କାହାର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ପବନ ସିଂହ ଜଣେ କଳାକାର; ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ, ସେ ନିର୍ବାଚନରେ କାହିଁକି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି? ପବନ ସିଂହଙ୍କ ମନ ଏବଂ ବିବେକ କାମ କରୁନାହିଁ।
ତେଜ ପ୍ରତାପ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଉଛି। ଜନସ୍ୱରାଜ ସଦସ୍ୟମାନେ ମହୁଆରେ ଆମ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି।" ଜନସ୍ୱରାଜର ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ନିଜେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ; ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର ମାମଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।'' ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ (ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତୀକ)ର ଆଗମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି। ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ (ଜନସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତୀକ) ବହନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ସହିତ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ବିହାରର ଲୋକମାନେ ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ।"
ପବନ ସିଂହ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିହାରର କରାକଟ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ସିପିଆଇ(ଏମଏଲ)(ଏଲ)ର ରାଜା ରାମ ସିଂହ ଏହି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହା ପବନ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପରାଜୟର କାରଣ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।