ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଆପ୍ କେବଳ ଚାଟିଂ ଏବଂ କଲ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ବଡ଼ ଫାଇଲ୍ ସେୟାର କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଦେଶ ଏହି ଆପ୍ କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ୪ଟି ଦେଶ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ରୁଷ
ଯଦିଓ ଟେଲିଗ୍ରାମ ରୁଷରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଆପ୍, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ସରକାର ଆପ୍ ର ଚାଟ୍ ଏବଂ ଡାଟାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ ପାଉ ନଥିଲେ। ସରକାର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଏହା ପାଖରେ ରହୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦ କିମ୍ବା ଅପରାଧ ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏହି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ରୁଷ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ପରେ ଏହି ନିଷେଧ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏକ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।
ଚୀନ୍
ଚୀନ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏଠାରେ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାନ୍ତି ଯାହା ଏହାର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଚୀନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା କାରଣ ସେଠାକାର ସରକାର ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରୋଧୀ ମତ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚୀନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି ।
ଇରାନ
ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ଏଠାରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ ଆୟୋଜନ କରିବା ଏବଂ ସରକାର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇରାନରେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସାରଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ପାକିସ୍ତାନ
ପାକିସ୍ତାନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନକଲି ଖବରକୁ ଏହାର କାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରସାର କରିବା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ଭିପିଏନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହି ଆପ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ।