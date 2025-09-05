ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ/ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି | ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଯଦି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଉପଯୁକ୍ତ ମାନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।' ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଭଳି ଦେଶକୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଜାପାନ ଭଳି ଦେଶ ବିକଶିତ ହୋଇଛି।" ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୨୭୦୦୦ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ୨୪ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ୩୪ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ର ୧୧୦୦୦ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ସାଧାରଣତଃ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ।" ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ କେ କେଶବ ରାଓ, ବିଧାୟକ କାଦିୟମ ଶ୍ରୀହରି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି।