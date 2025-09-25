ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ, ଯାହା ବହୁତ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର ଏବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳର ଭାବନାରେ ଖେଳାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା ଉଚିତ ଥିଲା।
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିବା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ପଡ଼ିଆରେ ହାବଭାବ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ତେବେ ଆମକୁ ଖେଳର ଭାବନାରେ ଖେଳିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା ଉଚିତ ଥିଲା।"
ଶଶି ଥରୁର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୯୯୯ ମସିହାରେ କରିଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଆମର ସୈନିକମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିଲେ, ସେହି ଦିନ ଆମେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳୁଥିଲୁ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଥିଲୁ କାରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ମନୋଭାବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ସେନା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନୋଭାବଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏହା ମୋର ମତ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ଅପମାନିତ ହେବା ପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆମକୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ତେବେ ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନୋଭାବର ଅଭାବ ଅଛି।"