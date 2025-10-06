ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି (ସୋମବାର) ୨୦୨୫ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର କମିଟି ଏହି ବର୍ଷର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଭେଷଜ (ମେଡିସିନ)ରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ସିଆଟଲ ସହରରେ ରହୁଥିବା ମ୍ୟାରୀ ଇ. ବ୍ରୁଙ୍କୋ, ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋର ଫ୍ରେଡ୍ ରାମସଡେଲ୍ ଏବଂ ଜାପାନର ଶିମୋନ୍ ସାକାଗୁଚିଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଣେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କ’ଣ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି।
ବାସ୍ତବରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସମ୍ମାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏକ ପରିଚୟ ପାଇଥାନ୍ତି । ଏହି ପୁରସ୍କାର ଡାଇନାମାଇଟ୍ ଉଦ୍ଭାବନକାରୀ ସ୍ୱିଡିସ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲଙ୍କ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ମାନବତା ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
ପ୍ରଥମେ, ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନୋବେଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜେତା ୧୧ ନିୟୁତ ସ୍ୱିଡିସ୍ କ୍ରୋନର (SEK) କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୮.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗରେ ଜଣେରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିତିଥାନ୍ତି, ତେବେ ପୁରସ୍କାର ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ, ବିଜେତାମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାରେ ତିଆରି ଏକ ନୋବେଲ ପଦକ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ପଦକରେ ଆଲଫ୍ରେଡ ନୋବେଲଙ୍କ ଏକ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିକୃତି ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ। ଏକ ଡିପ୍ଲୋମା (ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍) ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ସଫଳତା ଲେଖାଯାଇଥାଏ।
ଟଙ୍କା ଏବଂ ପଦକ ଅପେକ୍ଷା, ଏହି ସମ୍ମାନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିଗ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି। ଜଣେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସରକାର ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ପୁରସ୍କାର କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ଏହାର ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏତେ ଯେ ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବିଜେତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିଦିଏ।