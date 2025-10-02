ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହରିୟାଣାରେ ନଡ଼ା ଜାଳୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୨ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି | ଏହି ଚାଷୀମାନେ ଆଗାମୀ ଦୁଇଟି ଋତୁ(ଖରିଫ-ରବି) ପାଇଁ ବଜାରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (MSP)ରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ଏବଂ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିବା ସହିତ, ନଡ଼ା ପୋଡ଼ିବା ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରାଯିବ। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ନଡ଼ା ପୋଡ଼ିବା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ନଡ଼ା ପୋଡ଼ିବାର ୧୭ଟି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଚରଖି ଦାଦରିରେ ୧୫ ଜଣ, ଜିନ୍ଦରେ ୪ ଜଣ, କର୍ଣ୍ଣଲରେ ୨ ଜଣ ଏବଂ ଫତେହାବାଦରେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନଡ଼ା ପୋଡ଼ିବା କମ କରିବା ପାଇଁ, ଧାନ ଅଧିକ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି।
ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷେତ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ା ପୋଡ଼ିବାରୁ ରୋକିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷେତ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏବେ କ୍ଷେତରେ ଥିବା ପାଉଁଶରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ।
ଗ୍ରାମସ୍ତରୀୟ ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମନିଟରିଂ ଦଳ ଏବଂ ସବ-ଡିଭିଜନସ୍ତରୀୟ ମନିଟରିଂ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ହାରସେକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନଡ଼ା ପୋଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଯେ ସେମାନେ ନଡ଼ାକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ଏକର ପିଛା ୧୨୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପାଇପାରିବେ।