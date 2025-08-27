ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରୁ ଅବସର ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି | ଅଶ୍ୱିନ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ। ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ପରେ, ଏବେ ଆଉ ୩ ଜଣ କ୍ରିକେଟର ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇପାରନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଖେଳାଳିମାନେ କିଏ?
୧- ଏମଏସ ଧୋନି
ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। ଧୋନି ୨୦୨୦ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଇପିଏଲରୁ ଧୋନିଙ୍କ ଅବସର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏବେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଧୋନି ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲବିଦା କହିପାରନ୍ତି ।
୨- ମୋଇନ୍ ଅଲ୍ଲୀ
ଇଂଲଣ୍ଡର ସ୍ପିନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମୋଇନ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୫ ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ମୋଇନ୍ ବୋଲିଂରେ ଭଲ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଫ୍ଲପ୍ ଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କେକେଆର ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ଅଲିଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେ ଆଇପିଏଲରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଇପାରନ୍ତି।
୩- ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା
ଭାରତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଇଶାନ୍ତ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ରେ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୟସ ଏବଂ ଖରାପ ଫର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୬ ନିଲାମରେ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିପାରେ। ଇଶାନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଆଇପିଏଲରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଇପାରନ୍ତି।