ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ଆଜି ରୟାଲ ସ୍ୱିଡିସ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ତିନିଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନାମ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ବର୍ଷର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଆମେରିକାର ଜନ୍ କ୍ଲାର୍କ, ମାଇକେଲ୍ ଡେଭୋରେଟ୍ ଏବଂ ଜନ୍ ମାର୍ଟିନିସ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣାରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି।
ଏହି ବର୍ଷର ନୋବେଲ ବିଜେତାମାନେ ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସର୍କିଟ୍ ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ହାତରେ ଧରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଛୋଟ ସିଷ୍ଟମରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ଟନେଲିଂ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟାଇଜଡ୍ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ଉଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆବିଷ୍କାର କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫି, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସେନ୍ସର ସମେତ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବୁଝିବାରେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | ବୁଝାମଣାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବ।
ସାଧାରଣତଃ, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସର ନିୟମ ବହୁତ ଛୋଟ କଣିକା (ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍) ଉପରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କପିକ୍ କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ସାଧାରଣ ମାଇକ୍ରୋସ୍କପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସର୍କିଟରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଟନେଲିଂ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟାଇଜଡ୍ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ଏକ ବଡ଼ ସ୍କେଲ୍ (ମାକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍) ରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ୧୯୦୧ ମସିହାରୁ ୧୧୮ ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ବିଜେତା ଥିଲେ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଲରେନ୍ସ ବ୍ରାଗ୍ (୧୯୧୫) ଏବଂ ୯୬ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଆର୍ଥର ଆସ୍କିନ (୨୦୧୮) ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଥିଲେ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ ସାର୍ ସି.ଭି. ରମଣ, ଯିଏ ୧୯୩୦ ମସିହାରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ ଆଲୋକ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଆଘାତ କଲେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏହାକୁ ରମଣ ଇଫେକ୍ଟ କୁହାଯାଏ।